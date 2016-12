Reconstituire terifianta in cazul unui dublu omor de acum doua luni de la Ialoveni. Un individ a marturisit ca a ucis doi soti. Motivul halucinant - VIDEO

Cei doi soti in varsta de 52 si 56 de ani au fost gasiti morti la inceputul lunii octombrie. Corpul neinsufletit al barbatului a fost descoperit in casa. El avea o lovitura in regiunea capului, iar femeia de 56 de ani a fost gasita a doua zi in vie, si exact ca si sotul sau, era lovita la cap.

Timp ce 3 luni, oamenii legii au cautat faptasul, iar la inceputul lui decembrie l-au gasit. Acesta s-a dovedit a fi un tanar in varsta de 21 de ani, dintr-un sat vecin care i-a ucis pentru ca cei doi soti i-au interzis sa pieteneasca cu fiica lor de 18 ani.

Tanarul spune ca a incercat sa ascunda de restul lumii ceea ce a facut, insa nu i-a reusit. Suspectul si-a recunoscut vina, iar acum acesta se afla in arest in izolator pentru 30 de zile. Daca vinovatia lui va fi demonstrata, tanarul si-ar putea petrece restul vietii dupa gratii.