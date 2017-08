Record pentru Moldova. Fermierii au incheiat recoltarea graului si au tras linie. In Ocnita media la hectare este de 5 tone, in timp ce media pe tara este 3 - VIDEO

Record pentru Moldova. Fermierii au incheiat recoltarea graului si au tras linie. In Ocnita media la hectare este de 5 tone, in timp ce media pe tara este 3. Este o performanta care nu a mai fost inregistrata in tara noastra de ani buni, iar autoritatile spun ca norocul a batut la usa celor care s-au inarmat cu echipament modern si inovatii.