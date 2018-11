Cea mai geroasa noapte de 30 noiembrie din ultimii cel putin 5 ani. Zonele unde au fost -16 grade. Ce spun meteorologii

Potrivit meteorologilor, masurarile facute la doua statii, arata ca la Soroca, noaptea trecuta, a fost cel mai frig. Termometrele au indicat -16 grade Celsius. Atat de frig sau mai frig, in tara, la sfarsit de noiembrie, nu a mai fost de cel putin de 5 ani, sustin meteorologii.

Ultima data, la sfarsitul ultimei luni de toamna, au fost inregistrate astfel de temperaturi acum 5 ani.

In capitala, azi dimineata termometrele indicau -11 grade. A mai fost atat de frig, in capitala, in 1999.

La noapte, dar si in urmatoarele zile vom avea ninsori slabe.