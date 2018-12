Recrutau tinere din familii sarace, le drogau si le puneau sa presteze servicii sexuale in mai multe apartamente din capitala. Cinci persoane, retinute. Momentul in care acestea sunt eliberate. Schema pusa la cale - VIDEO

Potrivit politiei, membrii gruparii au recrutat cel putin sase tinere, printre care si doua minore, si le-au pus sa presteze servicii sexuale contra plata in mai multe apartamente din capitala.

Suspectii au inchiriat mai multe locuinte in capitala, unde tineau fetele. Acestia gaseau clienti plasand anunturi pe internet. Astfel, in cazul in care clientul solicita serviciile la un anumit domiciliu, suspectii le duceau pe fete cu masina, le asteptau, iar ulterior le duceau inapoi si le incuiau in casa. Toti banii obtinuti de la clienti ajungeau in buzunarele membrilor gruparii.

Autoritatile sustin ca indivizii le drogau pe fete, iar in cazul in care acestea refuzau sa presteze servicii sexuale, erau batute si amenintate.

Dupa mai multe investigatii, oamenii legii au indentificat una dintre locuintele in care suspectii le tineau pe tinere. In urma unor perchezitii efectuate in acel apartament, fetele au fost eliberate, iar doi dintre suspecti, care se aflau acolo, au fost retinuti.

A fost pornita o cauza penala pentru trafic de copii, iar autoritatile continua cercetarile.