Recrutau tinere de pe retelele de socializare, iar apoi le transportau in Turcia pentru a se prostitua. Unul dintre membrii gruparii, retinut pe aeroportul Chisinau - VIDEO

In urma investigatiilor, politistii au stabilit ca din grupare fac parte doi cetateni turci de 24 si 25 de ani, unul dintre care si-a facut studiile in medicina, in Republica Moldova, un cetatean din Uzbekistan cu varsta de 27 ani si o moldoveanca cu varsta de 21 ani.

Acestia, prin intermediul retelelor de socializare recrutau tinere cu varste cuprinse intre 18 si 25 de ani, le perfectau pasapoartele, iar apoi le transportau in orasul Istanbul, Turcia, pentru a se prostitua.

Astfel, un barbat in varsta de 27 de ani, membru al acestei grupari, originar din Uzbekistan, a fost retinut de politie pe aeroportul Chisinau in timp ce insotea doua tinere din Republica Moldova. Politia a identificat inca cinci tinere din tara recrutate si exploatate sexual in Turcia de membrii acestei retele.

Barbatul retinut se afla in arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta risca inchisoare de pana la 10 ani.