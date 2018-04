Recrutau tinere, printre care si minore si le puneau sa presteze servicii sexuale in localurile din capitala. Sase persoane, printre care si doua femei, vor comparea pe banca acuzatilor. Ce risca

Procurorii au incheiat urmarirea penala si au trimis dosarul in judecata. Potrivit unui comunicat al procuraturii, in ianuarie, cei sase banuiti, printre care si doua femei cu varstele cuprinse intre 19 si 29 de ani, au recrutat patru tinere, dintre care 3 erau minore, le-au cazat in cateva apartamente din capitala, dupa care le duceau in diferite localuri si le puneau sa presteze servicii sexuale mai multor barbati.

Dupa mai multe investigatii, banuitii au fost retinuti, iar in prezent cinci dintre ei sunt plasati in arest preventiv, iar cel de-al saselea suspect recent a fost plasat in arest la domiciliu.

Daca vor fi gasiti vinocati, toti sase risca pana la 20 de ani de puscarie si vor fi obligati sa recupereze cheltuielile judiciare in suma de pana la 20.000 de lei.