Apartamente care costa 16 mii de euro, dar la periferia orasului. Acestea, dar si alte oferte poti gasi la targul de imobile, care s-a deschis la Moldexpo - VIDEO

La targul de imobile, companiile s-au intrecut in cele mai bune oferte. Pentru cei care decide sa-si cumpere un apartament si semneaza contracul pe loc, o companie ofera o reducere de 3500 de euro. O alta firma va propune sa scapati de facturile la caldura cu multe zerouri, datorita panourilor solare instalate pe acoperis.

Maria COVALENCO, REPREZENTANT COMPANIE: “Se presupune un cartier unde nu vor fi folosite gazele. Adica folosim energia soarelui a pamantului si a vantului. Sistemul de incalzire va fi montat in podea, nu vor fi calorifere sau tevi.”

Cele mai ieftin apartament de la expozitie costa 16 mii de euro. Este la periferia orasului, in varianta alba si are 36 de metri patrati, iar complexul locativ in care se va afla, abia urmeaza sa fie construit.

Nicolae GORTTENCO, REPREZENTAT COMPANIE: “Un complex de 30 de blocuri locative,dintre care o sa fie in jumatate vor fi cu reparatia gata si in varianta alba. In complexul dat o sa fie si gradinita si scoala si bazin.”

Cei mai pretentiosi pot ochi un apartament intr-un complex rezidential cu parter din marmura, paza 24 de ore din 24 si sistem de securitate inteligenta.

Mihaela BOBOC, REPREZENTAT COMPANIE: “Este un sistem pe care il gestioneaza paza, ei au acces la sistemul de securitate din apartament. Atunci cand alarma de incendiu functioneaza, cand sunteti plecati in concediu sau sunteti la serviciu, paza reactioneaza in 30 de secunde.”

Chiar daca companiile s-au pregatit ca la carte pe la stand-uri a batut vantul. Cei care sunt in cautarea unei locuinte spun ca s-au asteptat la reduceri mai mari.

“Sunt niste propuneri interesante. Preturile destul de piparate. Cautam ieftin, dar trebuie sa ne simtim si bine in ieftin.”

Si pentru cei care se afla in plina reparatie, agentii au venit cu oferte inovative. De exemplu daca sunteti la etapa de instalare a acoperisului, o companie va propune ardezie din plastic, rezistenta la o ploaie cu grindina.

Vasilie SAVACENCO, REPREZENTAT COMPANIE: “S-a luat o placa si cu o bila de 50 de kg din metal s-a aruncat de la o inaltime de trei metri asupra materialului si s-a vazut ca materialul a facut fata la acest impact.”

Pentru cei care nu suporta praful, dar si zgomotul aspiratorulu exista un sistem, care expira praful, doar fiind conectat la priza.Asemenea lux costa in jur de 1500 de euro.

Eugeniu EGOROV, REPREZENTANT COMPANIE: “Sistemul central de aspirare consta din blocul central al aspiratorului. Sistema de tevi se instaleaza in podea, in pereti, sub pod.”

Expozitia va fi deschisa pana duminica.