Referendum 2017. Sectiile de vot s-au deschis - astazi locuitorii capitalei decid daca Dorin Chirtoaca ramane primar sau va fi revocat

Sectiile de vot s-au deschis la ora 7:00 si se vor inchide la ora 21:00. In total, in municipiul Chisinau sunt 307 birouri electorale.

In listele electorale sunt inscrise 629 838 de persoane. Pentru ca referendumul sa aiba loc, la el trebuie sa participe 216 733 de alegatori. Iar ca Dorin Chirtoaca sa fie demis din functie, pentru revocarea sa trebuie sa se pronunte 163.571 de persoane, adica tot atatia oameni cat l-au sustinut in scrutinul din 2015, plus unul.



