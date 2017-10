Referendumul de demitere a primarului suspendat al capitalei este legal. Asta a stabilit Curtea de Apel, care a respins contestatia lui Dorin Chirtoaca. Ce spun avocatii - VIDEO

“Se respinge ca fiind nefondata contestatia depusa de catre primarul general al municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca impotriva Comisiei Electorale Centrale. ”

Avocatii spun ca in primul rand a fost incalcat Codul Electoral atunci cand a fost stabilita data scrutinului si anume faptul ca acesta sa va desfasura mai tarziu decat prevede legea. Potrivit legii, plebiscitul nu poate avea loc mai devreme de 30 de zile si mai tarziu de 45 de zile de la decizia CEC. Au fost si alte argumente.



Tatiana IOVU, AVOCAT: “Curtea Constitutionala a spus expres ca in perioada suspendarii nu pot avea loc alegeri, acest fapt fiind o garantie respectarii prezumtiei nevinovatiei.”

Comisia Electorala Centrala sustine ca nu a incalcat legea atunci cand a stabilit data referendumului pe 19 noiembrie. Magistratii au spus ca decizia motivata va fi eliberata maine, iar avocatii au la dispozitie doar o zi pentru a o contesta la Curtea Suprema de Justitie. Ei spun ca s-au asteptat la o asemenea decizie.

Tatiana IOVU, AVOCAT: “Solicitarile domnului Dorin Chirtoaca si a avocatilor lui sunt respinse si in cele mai multe situatii, sunt respinse neintemeiat si nu este luat in consideratie cele invocate de noi. Deci nu ne mai mira nici o solutie care se pronunta.”

Referendumul de demitere a lui Dorin Chirtoaca va avea loc pe 19 noiembrie. Primarului suspendat i-a fost respinsa cererea de a se inregistra in cursa electorala pe motiv ca nu a venit sa o depuna personal, in contextul in care se afla in arest la domiciliu. S-au inregistrat doar socialistii si liberalii.

Dorin Chirtoaca a fost retinut la 25 mai in dosarul parcarilor cu plata, fiind acuzat de trafic de influenta si corupere pasiva. El se declara nevinovat.