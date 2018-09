Reforma fiscala, adoptata in graba la ultima sedinta a legislativului din aceasta vara si criticata de economisti, intra in vigoare de maine. Toti angajatii, indiferent de salariu vor achita un impozit unic pe venit - VIDEO

Daca pana acum angajatii care aveau un salariul anual de pana la 33 de mii de lei achitau un impozit pe venit de 7 la suta, iar cei cu venituri mai mari – de 18 la suta, mai nou, reforma fiscala vorbeste despre introducerea unei cote unice de impozitare pentru toti – de 12 la suta, in conditiile dublarii scutirii personale.

Adica cei care primesc mai putin de 24 de mii de lei pe an – sunt scutiti de aceasta plata. Totusi, pachetul legislativ presupune facilitati fiscale insemnate pentru contribuabilii cu venituri mari si mai ca nesimnificative pentru cei cu salarii mici, atentioneaza expertii.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Dupa calculele facute de o companie privata din domeniul contabilitatii, o persoana care are un salariu brut de 3 mii de lei pe luna si primeste net 2562 de lei, va incasa dupa 1 octombrie cu 40 de lei mai mult. In schimb, angajatul cu o leafa de 20 de mii de lei va incasa cu 800 de lei mai mult datorita acestei reduceri a cotei impozitului pe venit.”

Calculul salariului pana si dupa reforma fiscala (lunar/lei):



Brut Net pana 01.10 Net dupa 01.10

3 000 2 562 2 602

20 000 15 149 15 992

Adrian LUPUSOR, DIRECTOR EXECUTIV EXPERT-GRUP: “Aceasta va aduce pierderi la buget, estimate la 2,4 miliarde de lei in 2018-2019 si cel mai mult va suferi bugetul de asigurari sociale de stat, acel care intretine sistemul de pensionare, care si asa e unul nesustenabil si deficitar.”

Autoritatile spuneau ca vor, astfel, sa creasca veniturile populatiei si sa reduca salariile in plic sau evaziunea fiscala.

Adrian LUPUSOR, DIRECTOR EXECUTIV EXPERT-GRUP: “Studiile noastre arata ca cauza principala a evaziunii fiscala tine de moralitatea scazuta a populatiei determinata de calitatea proasta a serviciilor publice, de neincrederea in sistemul de pensionare.”

Economistii vad in aceasta relaxare a poverii fiscale o masura electorala pe care guvernarea nu are cum sa si-o permita. Iar in anii ce vin, ne-am putea pomeni cu …

Adrian LUPUSOR, DIRECTOR EXECUTIV EXPERT-GRUP: “Optimizarea bugetala cu efecte asupra platilor sociale, asupra investitiilor in capitalul uman./Alte masuri ar fi cresterea intensitatii controalelor fiscale si nu in ultimul rand – imprumurile pe intern.”

In special, va fi afectata trezoreria raioanelor si a satelor. 600 de milioane de lei vor pierde comunele si orasele din tara intr-un an si ceva, de pe seama acestei reforme. Capitala, de exemplu, va ramane cu o gaura de 10 la suta in 2019.

Satul Festelita din raionul Stefan-Voda, de exemplu, are 3000 de locuitori si o incasare anuala de doua milioane de lei care poate fi folosita pentru cheltuielile localitatii. Banii, mai toti se duc doar pentru intretinerea institutiilor publice si nu mai ajung pentru investitii, ne spune primarul, iar noua reforma ar putea lovi si in aceste plati.

Nicolae TUDOREANU, PRIMAR FESTELITA, RAIONUL STEFAN-VODA: “Majoritatea localitatilor sa stiti ca isi planifica bugete doar pentru consum si intretinerea instuitutiilor, legat de plata salariilo si plata serviciilor si cam atat. Nu prea cunosc primarii rurale care isi planifica investiti capitale din resursele proprii elaborate la bugetele locale.”

Viorel FURDUI, PRESEDINTE CONGRESUL AUTORITATILOR LOCALE DIN MOLDOVA: “Ceea ce ne deranjeaza la moment ete ca nu avem o pozitie oficiala privind estimarile acestor pierderi si nu avem un raspus clar si asupra modalitatii cum vor fi comensate. Este cert ca ele trebuie comensate, astfel va fi pusa in pericol functionarea administratiilor publice locale.”

Secretarul de stat de la Ministerul Finantelor ne-a spus ca primarii nu au decat sa atraga investitii externe ca sa isi asigure consumul.

Viorel FURDUI, PRESEDINTE CONGRESUL AUTORITATILOR LOCALE DIN MOLDOVA: “Anume ca aceste masuri afecteaza posibilitatea administratiilor locale de a atrage aceste investitii. Pentru ca nimeni nu va veni in localitati unde nu exista canalizare, apa, iluminare, trebuie de desfasurat cel putin niste conditii elementare de a desfasura activitateea economica.”

In pachetul legislativ, votat in luna iulie, se mai mentioneaza ca angajatorul va plati la Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat un impozit de doar 18 la suta, in loc de 23, cum era pana acum. De facilitati vor beneficia si cei din industria hoteliera si a restaurantelor, pentru care TVA-ul s-a redus de la 20 la 10 procente.