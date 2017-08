Reforma Justitiei? Fostul viceministru democrat al Economiei, retinut pentru abuz de putere, condamnat … la amenda - ZdG.md

Valeriu Triboi, fostul viceministru al Economiei din partea Partidului Democrat din Moldova a fost condamnat la plata unei amenzi in valoare de 750 unitati conventionale, echivalentul a 37,5 mii de lei in dosarul in care a fost invinuit de abuz de putere. Sentinta a fost pronuntata de judecatorul Sergiu Lazari, care l-a condamnat, recent, la inchisoare cu suspendare pe un alt fost membru al Guvernului, Iurie Chirinciuc. Acesta nu a permis jurnalistilor sa filmeze pronuntarea sentintei, scrie Ziarul de Garda.