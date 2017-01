Reforma pensiilor starneste nemultumiri. Oamenii sustin ca nu le mai ajunge putere sa munceasca pana la 63 de ani - VIDEO

Ecaterina LEAHU, PENSIONAR: "Imi pare bine ca guvernul a hotarat sa se intoarca cu fata la pensionari, dar, cu parere de rau, dragii mei, membri ai guvernului si dle prim-ministru, ar trebui sa va ganditi la toti pensionarii totuna."

Ecaterina Leahu a iesit la pensie in 1997 si este nemultumita ca in urma reformei in sistemul de pensii, vor fi valorizate, adica ajustate in crestere, doar pensiile celor care s-au pensionat dupa 2001.

Ecaterina LEAHU, PENSIONAR: "Nu vreau sa spun ca nu lucreaza, lucreaza. Dar in unele ar trebui de gandit. Eu va rog frumos. O sa ne adresam la UE, sa vedem dumnealor is de acord cu aceea ce se face. "

Stela GRIGORAS, MINISTRUL MUNCII: ”De fapt, ei sunt avantajati, pentru ca, de fapt, in perioada pana in 1999 acest venit a fost valorizat."

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Pana in 1999, acel venit lua in calcul valorizarea."SINCRON: Ecaterina LEAHU, PENSIONAR"Ce fel de formula? Noi avem oameni, nu formula."

Oamenii sunt nemultumiti si de faptul ca varsta de pensionare va fi majorata pana la 63 de ani. Acum barbatii se pensioneaza la 62, iar femeile - la 57.

”La noi lumea e foarte chinuita, asta rar cand traiesc atata.”

”La noi nu-I Europa, situatia e grea in Moldova, abia ma tin pe picioare, tensiunea, amortesc mainile”

”In loc sa evoluam, pensionarea sa fie m devreme, salarii mai mari, degradam, maine o sa-ti dea pensia dup ace ai murit”

Totusi, expertii sustin ca majorarea varstei era indispensabila.

Alexandru LUPUSOR, EXPERT ECONOMIC: "Pe de o parte scade nr de pensionari si creste nr celor care contribuie la sistem si cresc veniturile celor care contribuie la pens. Fara majorarea varstei nu era posibila reforma."

"Cine e Acela care o scos legea asta? Daca e tanar nu se gandeste cum va iesi la pensie? Are 50? Da, daca o sa lucreze prim-ministru, desigur.”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Stiu ca nu e o masura populara, dar a trebuit sa intervenim la varsta de pensionare."

Premierul sustine ca daca reforma nu ar fi fost initiata, in doi ani statul nu ar mai fi avut bani pentru pensii. Expertii afirma ca din circa 2 mln de oameni apti de munca, doar o treime sunt salariati.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: "Daca scoatem bugetarii, la 1 care lucreaz ain economia reala, revin fie 2 , fie bugetari, fie pens, 10 pers care lucreaz aintretin 6 bug si 16 pens, in total 22 pers. Sistemul nu mai poate suporta."

Si, desi reforma este curajoasa, sustin economistii, statul ar trebui sa aiba o abordare mai complexa si sa lupte, in paralel, si cu salariile in plic, de exemplu.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: "Daca cineva majoreaza fondul de salarii cu 110-20%, adica incepe a plati official, datui-o inlesnire."

Stela GRIGORAS, MINISTRUL MUNCII: "Noi acum echilibram sistemul pe inerior, ceea ce spuneti dvs e altceva."

Potrivit autoritatilor, noua formula de calcul care a intrat in vigoare la 1 ianuarie, va permite majorarea pensiilor de la 35 la 100 de procente. Varsta de pensionare va creste treptat pana la 63 de ani, iar stagiul de cotizare va fi de 34 de ani. Proiectul a fost criticat de opozitie. Igor Dodon a declarat ca va anula documentul.