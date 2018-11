Reforma sistemului de salarizare: despre ce a racut Guvernul, dar a spus ministrul Armasu - Mold-street.com

In prezentare Ministrul Armasu a admis ca la unii angajati din sectorul bugetar salariile vor scadea, dar a precizat ca a fost prevazut un mecanism de compensare.

A doua zi, de dimineata Guvernul a difuzat insa un comunicat de presa cu titlul: „Niciun bugetar nu va avea un salariu mai mic decat in prezent, in urma reformei salarizarii”.

In comunicat se afirma chiar ca ministrul Finantelor, Octavian Armasu, „a dezmintit informatiile aparute in presa, potrivit carora, in urma reformei salarizarii unele categorii de bugetari vor avea salarii mai mici decat in prezent”.

