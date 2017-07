Reforma spitaliceasca - mai "bolnava" decat pacientii - Mold-street.com

Planul era sa optimizeze reteaua de spitale din tara in scopul eficientizarii cheltuielilor si a garantarii unor servicii de calitate si accesibilitate.

Abia peste jumatate de an la lumina zilei a aparut proiectul intitula "Conceptul reformei spitalelor in Republica Moldova ", care propune crearea unei retele spitalicesti regionale functionale. Iar amplasarea spitalelor sa fie determinate in dependenta de aria de acoperire, dar si de infrastructura deja existenta.

Potrivit conceptului, urmeaza a fi infiintat un Spital Universitar, care urmeaza sa devina un centru de excelenta didactica si de cercetare in domeniul medical autohton.



In linii generale reforma prevede o descentralizare a tratamentelor complexe, cu stabilirea distantei/timpului pana la un spital de nivel superior (regional sau central) pana la 70 kilometri / 60 minute.

CITESTE MAI DEPARTE PE MOLD-STREET.COM