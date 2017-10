Reformele din Moldova ar putea bate pasul pe loc din cauza alegerilor parlamentare de anul viitor, iar aceasta ar putea fi o piedica in parcursul european al tarii. Ce spun autoritatile - VIDEO

Declaratia Comitetului de Asociere Moldova-UE a fost votata astazi unanim. In document, parlamentarii europeni s-au aratat dezamagiti ca pana acum in fata justitiei nu au ajuns responsabilii implicati in furtul miliardului. Europenii cer ca toate sedintele de judecata sa fie cu usile deschise.

Totodata, ei recomanda executivului de la noi sa gaseasca o solutie pentru independenta energetica a tarii. In document, oficialii europeni s-au adresat si Rusiei, ceruindu-i sa isi retraga trupele de pe teritoriul transnistrean. De asemenea, ar trebui reluate negocierile in formatul 5 plus 2. In schimb, europenii se arata in multumiti de reformarea Guvernului si ne indeamna sa dezvoltam sisteme de aparare pentru a face fata atacurilor cibernetice.

La Strasbourg Moldova a fost reprezentata de vicepresedintele Parlamentului, Iurie Leanca. Acesta ne-a spus ca documentul nu face decat sa reflecte obiectiv situatia din tara si traseaza o strategie pentru autoritatile de la noi. Mai mult, actul reconfirma eligibilitatea Republicii Moldova de a deveni tara membra UE. Cat tine de problemele identificate, Leanca recunoaste ca nu avem inca o justitie independenta, iar vectorul european e pus in pericol de scrutinul din 2018.