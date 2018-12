Regizori si producatori americani au venit sa filmeze un film artistic in Moldova. Impreuna cu scenaristi si actori de la noi. Despre ce va fi filmul - VIDEO

O secventa din pelicula a fost filmata la monumentul lui Stefan cel Mare, unde actorii au improvizat un protest.





Producatoarea filmului spune ca subiectul este despre viata unei femei care a trait in perioada sovietica, iar acum aceasta incearca sa schimbe societatea corupta in care traieste. Totusi, pelicula are un final fericit. Filmarile au loc in mai multe locatii din Chisinau.

Valentina IUSUPHODJAEV, PRODUCATOAREA FILMULUI: "Filmul cumva isi propune sa exploreze cat mai mult locurile care pot impresiona oameni de peste hotare."

Ronin Terente joaca rolul fiului eroinei principale. In film, scopul sau este sa isi ajute mama sa lupte impotriva sistemului corupt.

Ronin TERENTE, ACTOR: "Unde spune despre ce este filmul"Filmul ne invata ca doar unindu-ne putem castiga. As fi vrut sa fac un personaj care cumva departe de mine dar in acelasi timp simte niste lucruri pe care la simt si eu. Altfel ar fi fost prea complicat."

Scenaristul si regizorul peliculei este David Larson, venit din Statele Unite. Sustine ca a ales sa filmeze anume aici considerand ca Moldova are un potential mare in cinematografie.

In aproape o luna de cand se afla in tara noastra spune ca a indragit foarte mult... bucataria moldoveneasca.



Tot din America a venit si Nil Irwin, producatorul general al filmului. Ideea de a filma in Moldova i-a venit anume lui, fiind casatorit cu o moldoveanca. Spune ca echipa de la noi se descurca de minune.

Filmarile se vor incheia in aproximativ o luna, insa pelicula va aparea pe marile ecrane mai tarziu. Producatorii spun ca vor sa-si lanseze productia la mai multe festivaluri internationale.