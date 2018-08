Regizorul Viorel Mardare sufera de o boala nemiloasa. El a fost diagnosticat cu o forma de cancer care ii afecteaza rinichii, plamanii si ficatul. Prietenii au lansat o campanie de sustinere. Cum il poti ajuta

Boala este un agresiva, avanseaza de la o zi la alta, iar fiecare secunda conteaza. Tanarul regizor are pofta de viata si dorinta de partea sa, ii lipsesc banii, care de aceasta data raman a fi cei care fac diferenta. Viorel Mardare este unul dintre cei creativi regizori din Moldova.

Talentul sau cinematografic a trecut chiar si hotarele tarii, iar numeroasele pelicole semnate de acesta au facut o imagine despre poporul nostru, in ochii strainilor. Cea mai recenta productie de promovare a turismului, “Be our gueste in Moldova”, aparuta in toamna anului trecut, a devenit virala pe retelele de socializare.

Creativitatea sa mai are atatea de strigat lumii, ochiul iscusit de regizor mai are multe de observat, iar propria viziune are inca atatea de oglindit societatii.

Il poti ajuta pe Viorel sa traiasca si sa creeze si mai departe. Prietenii sai au lansat o campanie pe gofundme.com.