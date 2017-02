Un barbat a murit, iar altii doi au fost raniti dupa o incaierare cu focuri de arma la un magazin de constructii din Stauceni. Cum s-ar fi intamplat totul - VIDEO

Totul s-a intamplat in jurul orei 15 la un magazin de materiale de constructii din comuna Stauceni. Angajatii magazinului spun ca la un moment dat in interior ar fi dat buzna un grup de persoane.

In timpul scandalului proprietarul magazinului ar fi scos arma pe care o detine legal si a impuscat de mai multe ori in directia agresorilor. In consecinta un barbat de 35 de a fost impuscat mortal.

Cadavrul acestuia a fost gasit gasit la aproximativ 50 de metri de magazin, pe teritoriul unei statii PECO din apropiere. Oamenii legii presupun ca acesta ar fi fost aruncat acolo, insa nu au oferit mai multe detalii.

Alti doi tineri au ajuns la spital. Unul dintre ei a fost operat avand o plaga in regiunea spatelui, iar celalat a fost impuscat la picior. Tanarul nu a vrut sa discute cu echipa pro tv.

Primarul din Stauceni, prezent si el la fata locului, spune ca nu cunoaste care a fost cauza conflictului insa ne-a spus ca ii cunoaste bine pe cei implicati in incaierare.

Oamenii legii au pornit doua cauze penale- pentru omor premeditat si huliganism. 3 persoane care au participat la incaierare se afla in custodia politiei, iar dupa audieri, oamenii legii vor decide daca vor fi retinuti.