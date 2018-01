Regula noua la Guvern? Atat proaspetii ministri, cat si cei mai vechi, pusi sa-si lase telefoanele mobile intr-un dulap, inainte de a intra la sedinta executivului: “Mai bine, mai concentrat, mai eficient" - VIDEO

Iurie LEANCA, VICEPRIM-MINISTRU PENTRU INTEGRARE EUROPEANA: “- Practic ati dat un pas inapoi, din premier ati devenit un simplu ministru. - Principalul ca avem o echipa frumoasa,nu conteaza premier sau ministru.”

Alexandru TANASE, MINISTRU DE JUSTITIE: ”Eu mi-am inceput cariera la ministerul justitiei asa ca stiu bine lucrul. - Primul lucru pe care il veti schimba? - Saptamana urmatoare voi face un briefing de presa in care voi face public toate actiunile pe care urmeaza sa le facem. - Veti reusi intr-un timp atat de scurt? - Nu e o problema de timp ci de vointa politica.”

Pavel Filip le-a urat bun venit, cerandu-le sa se concentreze pe reforme si nu pe politica.

Unii au recunoscut ca le-a cam tremurat picioarele la prima sedinta.

Liviu VOLCONOVICI, MINISTRU AL AGRICULTURII: “- Eii cum am retrait oleaca. - De ce? - Pentru ca orice inceput e nou.”

Ei spun ca salariul nu conteaza.

Tudor ULIANOVSCHI, MINISTRU DE EXTERNE: "Este si mai stimulativ acum? - Salariul nu este o motivatie principala, ori eu care am fost student peste hotarele tarii am decis sa revin sa contribui la dezvoltarea tarii."

Cristina LESNIC, VICEPRIM-MINISTRU PENTRU REINTEGRARE: “Acum o sa incercam sa vedem o agenda de implementare a protocoalelor semnate de anul trecut.”

Prima sedinta in noua formula a venit la pachet si cu noi reguli. Toti ministrii au fost obligati sa intre in sala fara telefoane mobile. Dispozitivele au fost lasate in dulapioare.

Tudor ULIANOVSCHI, MINISTRU DE EXTERNE: “Mai bine, mai concentrat, mai eficient. - De obicei sunteti dependent de retelele de socializare? - Desigur ca o persoana publica trebuie sa fie prezenta in spatiul mediatic online si offline.”

Chiril GABURICI, MINISTRU AL ECONOMIEI: “- A fost exact ca la scoala? - Eu nu stiu cum a fost la scoala. - Da, fara telefon? - Eu nu stiu cum a fost la scoala. - Nu ati fost la scoala? - Pai atunci nu erau telefoane.”

Alexandru JIZDAN, MINISTRU DE INTERNE: ”- Cine a venit cu aceasta idee? - Nu cunosc, dar imi place ideeea, toata lumea la treaba.”

“- Cine a venit cu ideea telefonului?”

Remanierile in guvern au fost anuntate de Vlad Plahotniuc. Candidaturile noilor ministri au fost inaintate de Pavel Filip, insa respinse de doua ori de Igor Dodon. Curtea Constitutionala a decis astfel sa il suspende temporar din functie pe seful statului pentru a evita acest blocaj institutional, iar ieri Andrian Candu a semnat decretele de numire in functie a noilor ministri.