Relatiile dintre Moldova si Rusia vor fi mai traince dupa parlamentarele din februarie. A spus-o Igor Dodon, care a plecat pentru a doua oara in aceasta luna la Moscova - VIDEO

Pentru a doua oara in aceasta luna, Igor Dodon, insotit de lidera socialistilor, Zinaida Greceanii si bascanul Autonomiei Gagauze, Irina Vlah, se afla din nou in capitala rusa. Astazi, presedintele a tinut un discurs de la tribuna Dumei de Stat. Dodon a dat asigurari ca presedintia va depune tot efortul pentru a restabili relatiile comerciale, economice si politice moldo-ruse.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Sunt sigur ca dupa rezultatele alegerilor parlamentare din Moldova, relatiile moldo-ruse vor deveni una dintre cele mai importante prioritati ale tarilor noastre.”

Discursul de aproape jumatate de ora i-a cam plictisit pe unii deputati, care au atipit.

Igor Dodon a fost aplaudat de cateva ori de deputatii rusi in special, cand a vorbit despre necesitatea ca Moldova sa-si pastreze neutralitatea si sa nu adere la NATO. In fata parlamentarilor, Dodon a declarat ca limba rusa trebuie sa aiba statut de limba interetnica in tara noastra, dar si ca biserica moldoveneasca a fost, este si va fi de partea Patriarhiei Rusiei.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Eu vad Republica Moldova in viitor ca o tara neutra, fara NATO. Nu cred ca cineva e impotriva. Oare fratii nostri din Rusia nu isi doresc acest lucru pentru prietenii moldoveni? Sunt sigur ca vor.”

Din loja pentru invitati, insotitorii lui Dodon s-au intrecut in aplauze cu deputatii rusi.Apoi, deputatii socialisti s-au intrecut pe facebook cu poze din Duma de Stat.

Igor Dodon urmeaza sa aiba o intrevedere si cu vicepremierul rus, Dmitri Kozak. De la Moscova, presedintele va merge la Sankt-Petersburg unde se va intalni cu reprezentantii diasporei moldovenesti. Ultima vizita a lui Igor Dodon in Rusia a fost la inceputul acestei luni, cand a avut o intrevedere cu Vladimir Putin si cu Patriarhul Kirill.

De cand a devenit presedinte, Dodon s-a vazut de mai multe ori cu liderul de la Kremlin. Presa rusa noteaza ca, desi cei doi se intalnesc destul de des, pana acum nu au semnat niciun document important.