"Renato Usatii a declarat ca pune la indoiala faptul ca Dvs. erati in masina in ziua accidentului." Cum raspunde Igor Dodon la aceasta intrebare - VIDEO

-Domnul Usatai a declarat ca pune la indoiala faptul ca Dvs. erati in masina in ziua accidentului?

Igor DODON, PRESEDINTE: "Clouni ale comunicatii..."

Igor Dodon a ajuns duminica, 9 septembrie, la spital dupa ce masina prezidentiala in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier pe soseaua Chisinau-Calarasi. In Mercedesul izbit de o camioneta se mai afla mama acestuia, dar si unul dintre fii sai. Nu se stie incotro se indrepta coloana prezidentiala in momentul in care a avut loc impactul. Pe pagina sa de Facebook Igor Dodon a scris ca atat el, cat si membri familiei sale se simt bine.

VEZI SI: Momentul impactului. Cum s-a produs accidentul de pe soseaua Chisinau-Calarasi, in care a fost implicat cortegiul sefului statului. Imagini surprinse de o camera de bord

VEZI SI: Igor Dodon, mama acestuia, dar si unul dintre fii sai, au ajuns la spital, dupa ce masina prezidentiala in care se aflau a fost izbita de o camioneta, in apropiere de Straseni. Filmul accidentului