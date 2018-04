Usatii a publicat cateva filmulete pe facebook si sustine ca in ele apar cei doi piloti moldoveni care au fost luati ostatici de catre talibani in Afganistan, acum 2 ani: "Sunt in viata, traiesc... va implor, ajutati-ne. Stam inchisi" - VIDEO

Stirea se actualizeaza.





Renato USATII, LIDER PN: "Buna seara Mihai, buna seara Lionel. Eu cred ca voi ma cunoasteti, am anumite intrebari, ceea ce tine de eliberarea voastra. Sper ca in scurt timp o sa ne vedem si o sa va vedeti si voi familiile, o sa ajungeti cu bine acasa. Unu: In urmatorul video va rog frumos sa spuneti inca o data numele si familia si anume sa mentionati ziua, luna si anul ca sa inteleg eu cand a fost filmat si ca sa inteleg ca sunteti ok. Doi: Mihai sa raspundeti la intrebarea, cum il cheama pe ginerele dumneavoastra si Lionel sa spuna in ce oras a spudiat pentru a deveni pilot. Tinetiva baieti, fac tot ce este posibil ca sa ajungeti mai repede acasa, sper ca in curand sa ne vedem. Fiti tari. Totul va fi ok."



Lionel BURUIANA: "Buna seara domnule Renato Usatii, ma bucur ca dupa doi ani de zile aud o voce prieteneasca. Numele meu este Buruiana Lionel si acest interviu este filmat in data de azi 22 decembrie 2017. La a doua intrebare va raspund ca am studiat pentru a deveni pilot in orasul Brasov, Romania. va multumesc domnule Renato pentru sprijinul si suportul acordat. Sper si eu ca in curand sa ne vedem cu bine. Va multumesc inca o data pentru tot."

Mihail CRIHAN: "Buna seara sau buna ziua. Ma bucur si eu ca aud o voce moldoveneasca, iar pe noi ne aud acei de acasa. Ma numesc Crihan Mihail, data cand a fost filmat: 22 decembrie 2017. Ginerele meu e Alexandru."



Lionel BURUIANA: „Aici se spune ca nu credeti ca sunt in viata. Scumpii mei parinti, iubita mea familie, eu sunt in viata, traiesc si pana cand ma tin tare. Au trecut doi ani de cand sunt inchis, de cand nu mi-am vazut familia, insa cu mintea, cu gandul sunt aproape de voi. Ma rog ca să fie bine, ca sa fiu si eu eliberat in viata impreună cu nenea Misa sa ne intoarcem cu bine acasa. Pentru cei care se vor uita la acest video si care vor lua decizii in privinta noastra, din suflet va rog, va implor, ajutati-ne."

Mihail CRIHAN: "Aici se spune ca nu credeti ca sunt in viata. Pana cand sunt in viata, sanatos si ma rog si eu la sfantul Dumnezeu sa vie ziua aceea cand ne vom intalni. Imi este dor de voi. Ma rog pentru voi si pentru ziua care va veni si ne va ajuta sa iesim din aceste chinuri. Aici lucrez in functie de inginer de bord. De doi ani in minte stam inchisi, adresa nu o mai tin minte. Cei care vad acest filmulet inseamna ca inca mai suntem in viata, suportam chinurile si greutatile acestea. Va rog sa ne ajutati. Ne este greu, suntem inchisi, fara ferestre, fara nimic, nu vedem nici soarele, va rog ajutati-ne cine poate sa ne scoata de aici cat mai repede."

Deocamdata nu este clar cand exact au fost filmate imaginile, cine l-a filmat si cum au ajuns inregistrarile la Renato Usatii.

Un elicopter apartinand unei companii moldovenesti a fost capturat pe data de 24 decembrie 2015 de talibani. La bord s-ar fi aflat 21 de persoane, dintre care 3 moldoveni. Ceilalti 18 pasageri sunt afgani. Nu exista informatii clare, insa se presupune ca talibanii au ucis 3 sau 4 oameni. Unul dintre acestia este cetatean moldovean.

Ministerul de Externe a instituit atunci o celula de criza care este in contact cu ambasada Afganistanului, cu resedinta la Kiev, dar si ambasadele Statelor Unite si Romaniei. Compania aeriana are 9 elicoptere. 3 dintre acestea se aflau in Afganistan.

Ulterior, autoritatile au anuntat ca doi piloti moldoveni au fost luati ostatici de catre talibani in Afganistan, iar pana acum alte informatii despre cei doi nu sunt.