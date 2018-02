Renato Usatii, oficial demis din functia de primar al municipiului Balti. Decizia, luata de consiliul municipal. Vezi cine va asigura interimatul - FOTO

“Propun sa supunem votului. “

Dat in cautate internationala de autoritatile de la Chisinau, Renato Usatii si-a anuntat demisia acum doua zile. El a spus ca a luat aceasta decizie pentru ca in ultimul timp au crescut presiunile asupra colegilor sai de la primarie, dar din partid. Usatii a spus ca nu poate reveni in tara, iar orasul Balti are nevoie de un gospodar.

De toate relele, il acuza pe Vlad Plahotniuc. Deocamdata liderul democratilor nu a reactionat. Renato Usatii a castigat alegerile locale din Balti in 2015, obtinand peste 70 la suta din voturi.

In vara anului 2016, Usatii a plecat la Moscova, iar ulterior pe numele sau a fost emis un mandat de arest. Renato Usatii este acuzat ca, in 2010, ar fi comandat asasinarea bancherului rus Gherman Gorbuntov. Usatii se declara nevinovat.

