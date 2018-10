Reparatia apartamentelor distruse de deflagratie ar putea incepe in cateva zile. O femeie care a ramas doar cu hainele de pe ea si papucii de casa, astepta si azi sa i se permita sa-si ia macar ceva din interior - VIDEO

Ludmila Goncear isi aminteste cu groaza seara in care viata, practic, i s-a schimbat. Acum tot ce mai are din casa in care a locuit 28 de ani este doar o pereche de pantaloni si o bluza, in care a reusit sa scape in noaptea tragediei.

Ludmila GONCEAR: “La mine nu sunt nici usi nici ferestre. Cand coboram la etajul 15, norocul meu ca am vazut un baiat tanar. Eu am dormit la mama lui in blocul de alaturi. Iata, scurta mamei lui Sergiu, fix asa si adidasii, am fost in papuci de casa.”

Femeia este internata la Institul de Medicina Urgenta pentru tratament, insa, cu permisiunea medicilor, vine la blocul unde s-a produs explozia si asteapta sa i se permita sa intre in locuinta. Ludmila povesteste ca in aceasta vara apartamentul sau arata ca nou, dupa ce a facut reparatie. A schimbat si geamurile, care acum nu mai sunt. Insa, pierderea cea mare este pianul, la care mai canta cand se simtea singura, familia sa fiind plecata in Rusia.

Ludmila GONCEAR: “Acum nu am acces in apartamentul meu, dar mai departe o sa vedem ce. Totusi nadajduiesc ca primaria ne va ajuta cu reparatia si mergem inainte. Sper sa scot pianul sa nu fie in totalitate dezacordat.”

Chiar daca a pierdut multe, femeia spune ca va gasi puteri sa-si refaca viata de la zero.

Ludmila GONCEAR: “Eu ma gandesc despre viitor pozitiv. Fara prezenta noastra problemele stau pe loc, asa noi venim aici si ne straduim sa rezolvam. Puterile noastre trebuie sa fie mai mult decat de plans.”

Intre timp, femeia in apartamentul careia s-a produs explozia ramane internata la Institutul de Medicina Urgenta, in stare grava. Potrivit politiei, zona unde a avut loc deflagratia este supravegheata de carabinieri, iar intrarea la etajul 16 este interzis.

Gheorghe LOZOVANU, ANGAJAT INSPECTORATUL DE POLITIE RASCANI: "Astazi au avut loc lucrari de reparatiei a balustrazii de la etajul 16. Fluxul de oameni s-a micsorat.”

Dupa finalizarea expertizei vor incepe lucrarile de restabilire si reparatie a apartamentelor, acestea vor fi gestionate de doi agenti economici, potrivit reprezentantilor Agentiei pentru Supraveghere Tehnica. Explozia s-a produs sambata seara, la blocul de pe bulevardul Moscovei. Patru persoane, printre care si un copil de patru ani au murit. Deflagratia ar fi fost provocata de o butelie de gaz.