Reparatie de milioane la Guvern: parchet din stejar, sufragerie, sala pentru oaspeti, ascensoare si acoperis - ZdG.md

In ultimele doua luni, Directia Generala pentru Administrarea Cladirilor Guvernului a facut cumparaturi si a contractat servicii in valoare totala de 23,2 milioane de lei, pentru lucrari de reparatii interioare si exterioare, potrivit informatiilor din Registrul de Stat al Achizitiilor Publice. Cel mai substantial contract, de 5 668 800 de lei, a fost semnat la 19 octombrie 2018 cu firma „Liftmontaj” SRL , care in termen de doua luni urmeaza sa livreze si sa instaleze in Casa Guvernului patru ascensoare, doua cu o capacitate de 1 000 de kg si altele doua cu o capacitate de 500 de kg, scrie ZdG.md