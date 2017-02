Reparatii cu...scapari. Autoritatile si-au dat seama ca au uitat de persoanele cu dizabilitati atunci cand au pus pavajul pe ultimele trei strazi reparate din capitala - VIDEO

Cu lucrarile aflate in ultima faza pe Negruzzi si Alecsandri, muncitorilor nu le ramane decat sa demonteze portiuni mici de pavaj, pentru a face loc unuia...tactil, destinat persoanelor cu deficiente de vedere. Problema este ca normele au intrat de curand in vigoare, de aceea nu au fost incluse in lucrarile initiale, se justifica municipalitatea.

Igor GAMRETCHI, SEF DIRECTIA TRANSPORT, PRIMARIA CHISINAU: "In 2016 au aparut cateva norme, sunt in engleza si abia acum a inceput traducerea in romana si incercam sa le implementam. Pe viitor toate proiectele vor avea din start aceste norme prevazute. "

Astfel de fasii galbene, care inca sunt straine pentru Moldova, se vor gasi la intersectii si in statii. Ce costuri suplimentare implica lucrarile, deocamdata nu se stie.

"Primaria urmeaza sa duca la capat ceea ce urma sa faca, dar nu sa strice..ca sa mai faca cineva niste bani?"

"Ei sa nu se chinuie si ei sunt oameni ca si noi."

Pe bulevardul Stefan cel Mare e nitel mai usor, intrucat lucrarile sunt in toi.

Igor GAMRETCHI, SEF DIRECTIA TRANSPORT, PRIMARIA CHISINAU: "Abia acum avem cateva intreprinderi care incep producerea acestui pavaj tactil care nici nu exista. Si o parte care nu se fabrica in Moldova le vom importa. "

Modificarile vor fi facute la primavara, atunci cand vremea se va incalzi. Reparatia bulevardului Stefan cel Mare si a strazilor Negruzzi si Alecsandri se fac dintr-un imprumut de la BERD si BEI, in valoare de 22 de milioane de euro. Cu o parte de peste 9 milioane a contribuit si primaria Chisinau. Proiectul mai prevede reabilitarea strazilor Tighina, 31 august si Alexandru cel Bun.