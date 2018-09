Replici dure intre Dodon si Filip, dupa ce seful statului a spus ca refuza sa-i numeasca ministri pe Silvia Radu si pe Nicolae Ciubuc: "Daca-i vor atat de mult, sa si-i numeasca ei prin mascarada de 5 minute, cum au mai facut-o" - VIDEO

Igor Dodon refuza sa-i numeasca pe Silvia Radu si pe Nicoale Ciubuc in functia de ministri. Anuntul a fost facut aseara in cadrul unei emisiuni la un post de televiziune, controlat de socialisti. Pavel Filip afirma ca refuzul lui Dodon este unul ridicol si populist si ca se va adresa din nou la Curtea Constitutionala. In replica Dodon ii acuza pe democrati ca isi amintesc de nevoile poporului, doar inainte de alegeri.