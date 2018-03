Reportaj Pro TV. Discutia de acum 18 ani, dintre Ilie Ilascu, pe atunci deputat in Parlamentul de la Chisinau si detinut intr-o puscarie din Tiraspol si Dumitru Diacov, presedinte al legislativului in acea perioada: "Nu va este rusine?"

Vezi reportajul filmat acum 18 ani, de Pro TV Chisinau, intr-o inchisoare din Tiraspol.

Ilie Ilascu, alaturi de Petru Godiac, Andrei Ivantoc, Alexandru Lesco si Tudor Petrov-Popa s-au numarat, in perioada 1990-1992, printre membrii filialei din Tiraspol a Frontului Popular din Moldova. Acestia se opuneau separarii Transnistriei de Republica Moldova, declarandu-se romani.

La 2 iunie 1992, Ilie Ilascu impreauna cu alti membrii ai grupului de rezistenta au fost arestati si judecati pentru acte de terorism de un tribunal transnistrean. Ilie Ilascu a fost condamnat la moarte, Alexandru Lesco la 12 ani de inchisoare, iar Andrei Ivantoc si Tudor Petrov-Popa au primit cate 15 ani de inchisoare.

In urma presiunilor internationale si a unor intelegeri intre serviciile secrete, Ilie Ilascu a fost gratiat si eliberat la 5 mai 2001, dupa noua ani de detentie. In 2004, a fost pus in libertate si Alexandru Lesco, la expirarea termenului de detentie. In acelasi an, dupa ce fusese sesizata de Ilie Ilascu, CEDO a condamnat R. Moldova si Rusia si a cerut punerea in libertate a ultimilor doi membri ai grupului. Tudor Petrov-Popa si Andrei Ivantoc au fost eliberati in iunie 2007.