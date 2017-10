Reporteri ZdG somati si amenintati in spatiul public, pe strada din preajma cladirii GBC - VIDEO

La 11 octombrie 2017, aproximativ ora 14.30, doua jurnaliste de la Ziarul de Garda au fost somate de mai multe persoane din cadrul GBC sa nu filmeze in spatiul public din aceasta zona, nici macar trotuarul, fiindu-le adresate mai multe amenintari verbale. Cerem autoritatilor legale ale Republicii Moldova sa asigure securitatea reporterilor in spatiile publice de pe teritoriul acestui stat, inclusiv in preajma cladirilor care apartin oamenilor politici sau de afaceri, scrie ZdG.md