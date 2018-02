Reprezentantii clinicii din Turcia, vizata in investigatia Rise Moldova, spun ca vor sustine maine o conferinta de presa in care vor oferi detalii

Ieri, intr-o conferinta de presa, fondatorii platformei caritate.md au declarat ca doar clinica din Turcia si nu site-ul lor ar trebui sa poarte raspundere pentru operatiile care ar fi simulate. Svetlana Sainsus a declarat ca articolul ar face parte dintr-o campanie de denigrare, pusa la cale de concurenti, iar site-ul nu ia niciun comision din donatii.

Rise Moldova a publicat o investigatie in care se arata ca platforma caritate.md ar fi pus o schema prin care trimiteau copii in Turcia sa le acorde ajutor medical, colectau bani pentru asta, operatiile insa erau doar simulate. Cele doua cazuri prezentate in investigatie au servit drept temei pentru procurori pentru a porni o cauza penala.