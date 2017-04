Reprezentantii companiei, care ar urma sa gestioneze parcarile cu plata din Chisinau: Primaria capitalei a ratat venituri de aproape un milion de euro - VIDEO

Zsigmond BODNAR, MEMBRU DE BORD “EME PARKLEITSYSTEM GMBH”: “Din punct de vedere tehnic totul e pregătit, pe când interesele politice încetinesc lucrările. De aceea, justiţia locală va trebui să ia o decizie pe acest caz.“

Reprezentantii companiei spun ca au investit deja 400 de mii de euro in tehnica, sisteme IT si salariul pentru 24 de luni al managerului general. Ei au raspuns si acuzatiilor aduse in ultima perioada la adresa comapniei. Au inceput-o cu lipsa unui sediu pe adresa indicata pe site-ul oficial.

Zsigmond BODNAR, MEMBRU DE BORD “EME PARKLEITSYSTEM GMBH”: “Sunt câteva sute de firme înregistrate pe aceeaşi adresă şi nu ar fi destul spaţiu pentru toţi, ca să îşi afişeze plăcuţele.“

Cat tine de calculele facute de catre consilierii PSRM precum ca timp de un an, compania va incasa sume enorme de bani, reprezentatntii acesteia spun ca investiile vor fi recuperate abia peste 6 ani.

Vor exista doua modalitati de plata, prin telefon si tichete procurate de la chioscuri. Locatarii blocurilor din preajma parcarilor vor stationa gratuit in zona lor rezidentiala, iar pe timp de noapte, parcarile amenajate vor fi libere pentru toti.

Zsigmond BODNAR, MEMBRU DE BORD “EME PARKLEITSYSTEM GMBH”: “Un lucru e sigur, ceea ce aducem noi aici e un sistem integrat de ultimă generaţie, cel mai bun din lume.“

Compania a fost creata pentru a participa la licitatie din Chisinau de de catre o alta companie ungara, care s-a ocupat de amenajarea locurilor de parcare din Ungaria si nu de catre o firma off-shore. Tarifele finale ar urma sa fie stabilite de municipalitate. Reprezentantii firmei spun ca in mai multe tari europene acestea depind de pretul combustibilului.

Zsigmond BODNAR, MEMBRU DE BORD “EME PARKLEITSYSTEM GMBH”: „Dacă îşi permite să achite benzina, îşi va permite să achite şi locul de parcare”.

Firma isi propune sa investeasca 6,8 milioane de euro in 10 ani, pentru sisteme de plata, marcaj si tehnica de evacuare a masinilor iar primaria Chisinau ar castiga anual 9 milioane de euro.

Regulamentul de functionare a parcarilor cu plata in capitala a fost exclus de trei ori de pe ordinea de zi a Consiliului Municipal Chisinau. Contractul dintre primarie si compania austro-ungara a ajuns si in vizorul CNA, care examineaza legalitatea acestuia.