Reprezentantii fabricii de patiserie la care luna trecuta s-ar fi gasit gandaci, sute de torturi si produse alimentare expirate infirma toate acuzatiile aduse de ANSA si politie: "E o aberatie" - VIDEO

Sergiu GUZUN, ADMINISTRATOR "PANILINO": "Pentru mine e foarte dubios acest lucrul. Ceea ce s-a invocat ca in incaperile de producere sunt gandaci si asa mai departe este o aberatie destul mare care nici nu a fost inclusa in actul de control de catre ANSA."

Cat despre lotul de torturi expirate, administratorul fabricii infirma acest lucru si spune ca sunt mai multe etape de ambalare, iar in momentul perchezitiei produsele aveau marcata doar data producerii si abia urma sa fie pus stickerul cu data valabilitatii.

Sergiu GUZUN, ADMINISTRATOR "PANILINO": "Filmarile pe care le-ati vazut erau in sectia de ambalare in care era prezent produsul dat cu marcaj intern si urma sa fie pus marcaj extern. Neclaritatea organelor de drept era de ce nu are continut, termen de valabilitate, eu am incercat sa explic procesul tehnologic nu este finisat."

Ansa anunta atunci ca nici borcanele cu visina nu aveau marcaj cu data valabilitatii si date despre producator. Compania sustine ca nu poate verifica fiecare borcan.

Sorin TOLEA, COORDONATOR AL SERVICIULUI MANAGEMENT INTEGRAT: "Acea materie prima, visina respectiva acestea sunt identificate pana sa ajunga direct in produs. Acele 60 de borcane sunt o cantitate infima, imprastiate in fiecare cutie, teoretic conform legii se verifica 10 % din produs."

Administratorul companiei spune ca urmeaza sa depuna o plangere la Procuratura Generala, nemultumit ca imaginile si informatiile au fost publicate de politie inainte ca sa fie o decizie definitiva in acest sens. Contactat telefonic, purtatorul de cuvant al Politie Capitalei ne-a spus ca fabrica de patiserie incearca sa-si spele imaginea prin aceste afirmatii, cat despre lotul expirat, oamenii legii spun ca a fost emisa o decizie pentru ca acesta sa fie nimicit.