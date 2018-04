Republica lui Ivan - Investigatie Rise.md

„Creierul” scandalului de coruptie „Emarsa” a fugit din Spania, iar alarma Interpolului s-a declansat la nivel mondial. Fugarul s-a ascuns in Republica Moldova, in casa unui preot din Chisinau sub o identitate falsa. Avea sa fie prins, dar banii l-au salvat - pana intr-o zi. In final, „creierul” a fost capturat pe strada Libertatii dintr-o localitate aflata pe malul drept al Nistrului, scrie Rise.md