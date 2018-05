Republica Moldova este in finala Eurovision 2018. Trupa DoReDos a facut show pe cinste pe scena de la Lisabona. Tarile calificate in finala din 12 mai - VIDEO

Cele 10 tari calificate in final, dup a doua semifinala, sunt:

1. Serbia

2. Moldova

3. Ungaria

4. Ucraina

5. Suedia

6. Australia

7. Norvegia

8. Danemarca

9. Slovenia

10. Olanda

Dupa prima semifinala s-au calificat:

1. Austria

2. Estonia

3. Cipru

4. Lituania

5. Israel

6. Cehia

7. Bulgaria

8. Albania

9. Finlanda

10. Irlanda

In urma votului publicului, trupa din Romania nu a obtinut calificare in finala Eurovision 2018.

Vezi aici prestatia trupei DoReDos:

DoReDoS bring a ray of colour and fun to the stage. Could it be their Lucky Day? #AllAboard #ESC2018 #MDA pic.twitter.com/sxiujyIrsC