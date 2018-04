Republica Moldova este tara in care interlopii si persoanele straine, certate cu legea se pot refugia cu usurinta. Actele false de identitate se vand la un pret de 10 mii de euro: nimeni nu a fost pedepsit - VIDEO

Unul dintre cazurile mai rasunatoare cu care s-a laudat si politia molodoveneasca, este cazul spaniolului Roca, creierul unei cheme de coruptie din Spania, in urma careia, individul a castigat peste 20 de milioane de euro.

Roca Samper, insa, a reusit sa fuga de autoritatile spaniole in Republica Moldova. Desi era dat in cautare de Interpol, barbatul s-a adapostit in casa unui preot din capitala, iar in schimbul a 10 mii de euro, niste angajati corupti de la Registru i-ar fi aranjat o noua identitate. Asa ca Jorje Ignacio Roca Samper a devenit Gheorghii Botnari.

Iurie SĂNDUȚA, REPORTER RISE: “A obtinut cetatenia Republicii Moldova, dupa ce angajatii de la o sectie de pasapoarte din sectorul Rascani au modificat fisierul in care se afla identitatea unui cetatean al Republicii Moldova, plecat peste hotare. Legislatia noastra permite obtinerea buletinului de identitate la pierderea pasaportului sovietic, iar Roca a mers pe aceasta optiune cu angajatii corupti de la sectia de pasapoarte.”

Reporterii Rise, au incercat sa afle mai multe de la preotul Vitalie Rosca de la biserica Sfintii Imparati Constantin si Elena din capitala, proprietarul casei in care locuia spaniolul. Parohul le-a spus ca nu stie nimic despre barbat, dupa care l-a injurat pe jurnalist. Acesta nu stia ca este filmat cu o camera ascunsa.

Iurie SĂNDUȚA, REPORTER RISE: “Initial ne-a vorbit calm, iar dupa ce am iesit de pe teritoriul bisericii, faceam forografii de langa niste copaci, preotul a pornit cu masina direct in mine. Cand am vazut ca vine cu viteza spre mine am fugit.”

Parohul nu a vrut sa raspunda la intrebarile reporterilor PRO TV.

In iunie 2015, spaniolul a fost retinut de oamenii legii de la noi, iar ulterior, a fost extradat in Spania. Un alt episod descoperit de Rise Moldova este cazul a doi soti, originari din Rusia si Moldova. Cei doi au fugit din SUA in 2010, si erau dati in cautare internationala de FBI pentru frauda bancara. In Moldova, un cetatean cu pseudonimul Ivan, le-a perfectat acte false, tot in schimbul a 10 mii de euro, iar pasapoartele au fost obtinute la fel, sub pretextul ca cei doi si-ar fi pierdut actele de tip sovietic.

Cuplul a fost retinut de oameni legii din Moldova in 2015, iar ulterior extradat in SUA. Tot prin intermediul unui individ numit Ivan, in 2012, cu o identitate falsa s-a ales si un bielorus, conform aceleiasi scheme. Ivan le-a aranjat obtinerea unei identitati false in tara noastra si unui rus, dat in cautare internationala pentru escrocherii imobiliare in proportii deosebit de mari, dar si catorva interlopi straini.

In prezent, in dosarul identitatilor false este judecat un fost sef al Sectiei de Evidenta si Documentare a Populatiei din orasul Comrat, in legatura cu un alt episod, in care doi soti din Ucraina s-au ales cu identitati moldovenesti false. L-am sunat pe Ilia Arnaut ca sa aflam de la el detalii, acesta insa a refuzat sa ni le dea.

Ilia ARNĂUT, FOST ŞEF SECȚIA EVIDENȚĂ ŞI DOCUMENTARE A POPULAȚIEI COMRAT: “Nu ofer niciun comentariu si gata.”

Pentru Rise Moldova, Arnaut a declarat ca acuzatiile ce i se aduc ar fi aberante. Intr-un alt dosar care a fost conexat la cel a lui Ilia Arnaut sunt vizati si doi fosti angajati de la o sectie de pasapoarte din sectorul Rascani al capitalei, care l-ar fi ajutat pe spaniol sa obtina identitate falsa.

Unul dintre ei este Leonid Sandrovschi, la domiciliul caruia, inca in 2015, ofiterii CNA au gasit peste 500 de pasapoarte de tip sovietic, potrivit Rise Molodva. Cazul lui Sandrovschi se afla inca la etapa urmaririi penale, le-au spus procurorii celor de la Rise. Solicitat de Pro Tv, nici seful procuraturii anticoruptie, nici purtatorul sau de cuvant nu ne-au raspuns la telefon. Am reusit insa sa dam de fiul lui Leonid Sandrovschi.

FIUL LUI LEONID ŞANDROVCHI: “Ii voi transmite numarul dumneavoastra tatalui meu si va va contacta el.”

Reporterii de la RISE au scris in investigatie si despre alte cateva cazuri de acest gen, iar procurorii care se ocupa de dosarul identitatilor false pornit la procuratura asa si nu l-au identificat pe Ivan, pentru a-l trage la raspundere.

Iurie SĂNDUȚA, REPORTER RISE: “Practic in toate cazurile sunt cam aceiasi itermediari. Desi s-a pornit un dosar penal, ni sa creat impresia ca s-a cam depus praful pe el. Un intermediar ne-a spus ca din 2015 nu a mai fost chemat la audieri, dar acum ca va interesati voi, am inceput sa fiu din nou chemat.”