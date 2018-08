Republica Moldova, la 27 de ani de independenta: peste un milion de oameni au plecat peste hotare, un miliard de dolari a fost furat, un premier a ajuns la inchisoare, iar mandatul unui primar al capitalei a fost anulat din cauza unui live pe facebook

Proclamarea independentii Republicii Moldova a fost posibila in urma puciului esuat de la Moscova. Una cate una, republicile socialiste au inceput sa iasa din Uniunea Sovietica, iar tara noastra a fost cea de-a noua care a spus ca este pregatita sa porneasca pe un drum separat. Pe 27 august 1991, cu mii de oameni veniti la Marea Adunare Nationala, deputatii au votat independenta.

Mircea SNEGUR, PRIMUL PRESEDINTE AL RM: “Parlamentul a adoptat unanim Declaratia despre independenta Republicii Moldova.”

Tot atunci, parlamentul a hotarat ca imnul Republicii Moldova va fi “Desteapta-te romane”, schimbat insa trei ani mai tarziu de catre agrarieni. Tot ei au fost cei care au introdus in Constitutie notiunea de limba moldoveneasca. In 1992 incep focurile de pe Nistru.

Mircea Snegur si Boris Eltin semneaza la 21 iulie 1991 acordul de incetare a focurilor. Iar in 1997 Petru Lucinschi devine presedinte. Urmeaza devalorizarea rublei care trage dupa sine un val de saracie lucie. Alegerile parlamentare anticipate ii aduc in 2001 la putere pe comunisti, iar Vladimir Voronin este numit presedinte.

Cateva luni dupa incep protestele anticomuniste.

Cumunistii raman insa pe pozitii, iar in 2005 Voronin este ales din nou presedinte cu voturile crestin-democratilor lui Iurie Rosca. Au votat si democratii condusi de Dumitru Diacov, inclusiv Vlad Filat. In 2006, Gazprom inchide robinetul fara sa anunte Chisinau, iar Rusia stabileste embargo vinurilor moldovenesti.

In 2009, comunistii iau un nou mandat, rezultat, care ii scoate in strada pe mii de oameni. Pe 7 aprilie manifestatiile devin violente. Parlamentul si Presedentia sunt distruse. Este nimicit si originalul declaratia de independenta. Valeriu Boboc este omorat in bataie in Piata Marii Adunari Naţionale.

In urma alegerilor anticipate la putere vin fortele de opozitie, care formeaza Alianta pentru Integrare Europeana din care face parte: PLDM, PD, PL si AMN.

Dupa scandaluri si acuzatii fara sfarsit, in 2013, la 13 februarie Vlad Filat denunta acordul coalitiei, fiind dat start unui adevarate rafuieli politice.

Vlad PLAHOTNIUC, PRIM-VICEPRESEDINTE PDM: ”Indemn prim-ministrul Filat, atat timp cat nu mai exista formatiunea respectiva sa aiba curajul sa vina in parlament si sa-si dea demisia”.

Vlad FILAT, LIDER PLDM: ”Plahotniuc a ajuns in functia respectiva pentru ca are in spate offshore-ruri, bani furati, crima, pentru care inca trebuie sa raspunda, nu este el cel care sa-mi ceara demisia si cel care sa vb cu mine despre curaj”.

In 2013 Aeroportul Chisinau este concesionat , iar statul pierde pachetul de control la Banca de Economii. In 2014 Republica Moldova semneaza Acordul de Asociere cu Uniunea Europeana, iar moldovenii primesc dreptul de a circula fara vize in Europa.

In 2014, imediat dupa alegeri, aflam ca din trei banci din tara a fost furat un miliard de dolari, iar in 2015 finantarea externa este oprita pentru Moldova. La 15 octombrie 2015 Vlad Filat este retinut si ulterior condamnat la noua ani de inchisoare.

Vlad FILAT, LIDER PLDM: "Sistemul din RM este unul putred din simplul motiv ca este controlat de o singura persoana si aceasta persoana este Plahotniuc."

La inceputul lui 2016, Vlad Plahotniuc vrea sa ajunga premier, insa Nicolae Timofti refuza sa-l desemneze din motive de integritate. Candidatura lui Pavel Filip , propusa de democrati la functia de premier este acceptata. Guvernul este investit la miez de noapte in timp ce afara site de oamenii protesteaza, dand navala si in Parlament.

Ilan Sor este si el retinut,la fel ca si Veaceslav Platon, in Ucraina. Filat, Platon si Sor sunt invinuiti de procurori de furtul miliardului, in timp ce ei il acuza pe Plahotniuc. Cel din urma fiind si azi in libertate. In noiembrie 2016, dupa o batalie stransa intre Igor Dodon si Maia Sandu, socialistul este ales presedinte, prin vot direct.

In vara lui 2017 a fost votat sistemul mixt de vot. A fost posibil dupa ce socialistii au votat impreuna cu democratii, care cu jumatate de an inainte de parlamentarele din februarie detin majoritatea in Parlament, fiind la guvernare. In ultimii ani au fost adoptate decizii criticate de societatea civila, comunitatea internationala si care au scos oamenii in strada.