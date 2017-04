Republica Moldova marcheaza astazi Ziua Drapelului de Stat. Igor Dodon: "Insemn al unitatii nationale si al triumfului democratiei populare, al suveranitatii si independentei noastre"

Mesajul presedintelui Igor Dodon:





"Va adresez cordiale felicitari cu prilejul Zilei Drapelului de Stat al Republicii Moldova – insemn al unitatii nationale si al triumfului democratiei populare, al suveranitatii si independentei noastre.Adoptarea la 27 aprilie 1990 a primului simbol oficial, Drapelul, a incununat eforturile si dorinta de afirmare pe scena politica mondiala a Republicii Moldova ca tara democratica, bazata pe principiile fundamentale de respectare a drepturilor si libertatilor omului.Tot astazi celebram Stema de Stat, simbol al Republicii Moldova,care isi are originile in secolul al XIV-lea si reda continuitatea heraldica si spirituala cu vechea tara a Moldovei. Simbolica statala are o menire deosebita in cultivarea si perpetuarea sentimentului de coeziune sociala, contribuind la intarirea ideii de apartenenta la o comunitate. Cinstirea acestor elemente emblematice de catre fiecare cetatean reprezinta nu doar un omagiu adus inaintasilor ce au luptat cu credinta si sacrificiu pentru libertate, dar si o veritabila lectie de educatie civica si patriotism pentru generatiile in crestere. In aceasta zi solemna, Va urez tuturor sanatate si bunastare, succese si realizari in munca de faurire a unui viitor prosper in Republica Moldova."