Responsabilii de la diferite institutii s-au intrunit ca sa discute problema copiilor strazii. Intre timp cei trei baieti au revenit in ascensor si locuiesc linistiti acolo - VIDEO

Baietii au fost vazuti aseara in ascensor, iar astazi, o tanara care deja ii cunoaste le-a facut o vizita. Pe baiatul de 11 ani l-a gasit cu vanatai pe fata. Copiii spun ca au revenit in ascensor pentru ca aici le place sa stea si nu intra in conflicte cu alti colocatari ai strazii.

Pro TV a sesizat responsabilii de la protectia drepturilor copilului imediat dupa ce I-am descoperit acum cateva zile aici. Acestia au facut o razie, dar nu i-au gasit. Chiar si daca ar fi fost luati in vizor de specialisti nu este sigur ca viata lor ar fi fost pusa la punct. Probeleme sunt multe, iar autoritatile recunosc ca, deocamdata, nu pot tine sub control problema copiilor strazii.

Ianis JITARI, SPECIALIST DIR. PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI: “Am format un grup, apoi un grupusor, de anul trecut nu ne-am mai intalnit. Dar asta trebuie rezolvat acum! Ori se incep omoruri cum au mai fost. Acesti copii savarsesc cate 5-7 jafuri pe zi.”

Astazi, avocatul copilului din Moldova a adunat intr-o sedinta reprezentantii tuturor institutiilor pe care ar trebui sa le doara problema copiilor strazii.

Din discutiile lor am inteles ca mecanismul care ii vizeaza pe acesti copii nu este bine pus la punct. Nu exista servicii specializate pentru ei, iar functionarii din diferite domenii isi paseaza responsabilitatile unul altuia atunci cand in mainile lor nimereste un astfel de copil.

Ianis JITARI, SPECIALIST DIR. PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI: “Primarii cand aud, inchid telefonul si nu mai raspund.”

Rodica CORETCHI, REPREZ. CENTRUL PT PREVENIREA ABUZULUI FATA DE COPII: “Este indiferenta celor angajati, medici, politisti...”

Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a anuntat ca va crea intr-un raion un centru in care sa fie acordata asistenta psihologica minorilor cu devieri de comportament. Cladirea a fost deja identificata si urmeaza sa fie reparata.

In Chisinau 43 de copii care locuiesc in strada sunt permanent in vizorul autoritatilor. Totusi numarul celor care se adapostesc pe unde apuca este mult mai mare. Numai anul trecut in urma raziilor peste 120 de copii au fost culesi din strada.