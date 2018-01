Restaurantul Entourage-ul „nobil” afiliat lui Vlad Plahotniuc si firma de la sediul partidului - ZdG.md

Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), a renuntat la clubul „Drive” si restaurantul „Codru”, care functionau in incinta hotelului „Codru” si a deschis un nou restaurant in centrul capitalei: „Entourage”, care functioneaza pe strada 31 august 1989, vis-a-vis de Biblioteca Nationala. Desi la Cadastru imobilul in care functioneaza Entourage-ul este inregistrat pe numele lui Oleg si Ana Platonov, site-ul care promoveaza localul, www.entourage.md, a fost inregistrat de firma ICS „Codru Hospitality” SRL, la inregistrare fiind utilizata o adresa de email cu extensia @nobil.md, care apartine hotelului „Nobil”, detinut de Plahotniuc prin intermediul „Finpar Invest”, scrie Ziarul de Garda.