Restrictii de circulatie pe timp de canicula pentru camioanele de mare tonaj. La intrarile in capitala au fost instalate indicatoare care ii atentioneaza pe soferi cand afara este foarte cald - VIDEO

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV “Indicatorul instalat aici la intrarea in capitala de pe soseaua Chisinau-Leuseni ii atentioneaza pe soferii masinilor de mare tonaj, care depasesc greutatea de 20 de tone, ca nu au voie sa intre in oras in zilele in care temperaturile depasesc 30 de grade celsius. Astfel de la ora 10 dimineata pana la seara la ora 20, conducatorii auto de la volanul unor astfel de masini vor trebui sa evite capitala, in caz contrar se vor alege cu amenda de 750 de lei si 3 puncte de penalizare.”

Restrictia este aplicata insa cu mici exceptii. Masinile mari care transporta calatori si livreaza produse alimentare vor putea circula liber pe strazile capitalei, la orice ora. Astazi pe strazile de la marginea orasului am gasit zeci de tiruri incarcate, parcate pe marginea drumului. Prevederea nu i-a bucurat pe soferii acestora, carora noua regula le-a cam dat programul peste cap.





“Ce, noi avem drumuri pe care sa le stricam? Iata eu am 300 de metri de parcurs si nu ma pot porni ca-s plin.”

“Nu prea reuşim. Mai avem şi probleme pe la vămi. Se întinde treaba cu vreo 12 ore.”

Alti soferi de curse lungi insa s-au bucurat ca vor avea timp pentru a se mai odihni.

“-Nu ne încurcă la lucru, lucrul poate şi să mai aştepte. Nu la toţi le poti face pe plac, dar trebuie să avem nişte reguli.”

Potrivit Inspectoratului national de Patrulare, indicatoarele au fost instalate la toate intrarile in capitala. Este pentru prima oara cand camioanele de mare tonaj nu au voie sa circule pe toate strazile orasului pe vreme caniculara. Anul trecut acestia aveau restrictii pe doar cateva strazi din centrul capitalei.