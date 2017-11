Reteta moldoveneasca: cum sa furi un miliard si sa-ti condamni poporul la 25 de ani de saracie - Report.md

Concluzia aparţine unui grup de experţi ai Transparency International - Moldova şi IDIS „Viitorul”, care au făcut public un raport despre evoluţiile din sectorul financiar-bancar din Moldova în perioada decembrie 2016 - octombrie 2017.

Contorul mincinos şi populist



La scurt timp după învestirea actualului Guvern, la indicaţia premierului Pavel Filip, pe site-ul Ministerului Finanţelor a fost instalat un „contor” care, conform promisiunii prim-ministrului, ar trebui să arate, în timp real, cum se întorc banii delapidaţi din sistemul bancar, urmare a investigaţiilor. Numai că până acum din frauda bancară de la sfârşitul anului 2014 nu s-a recuperat nici un leu, singurii bani care apar pe contorul premierului fiind cei recuperaţi din vânzarea activelor celor trei bănci devalizate urmare a două garanţii emise de guvernele Leancă şi Gaburici.



Cum s-a întâmplat?



Iniţial, din trei bănci au fost extrase 15 miliarde de lei moldoveneşti (echivalentul unui miliard de dolari). Sub pretextul „salvării economiilor deponenţilor”, Guvernul a garantat, în secret, creditarea de către Banca Naţională a celor trei bănci devalizate cu 14,1 miliarde de lei – bani scoşi din rezervele naţionale. În octombrie 2016, actualul Guvern a transformat garanţia faţă de BNM în datorie de stat şi a pus-o pe spatele cetăţenilor, aceştia urmând să o întoarcă în următorii 25 de ani. Au făcut asta ca să deblocheze relaţia cu FMI. Băncile devalizate sunt în proces de lichidare, iar cel despre care detectivii americani de la „Kroll” scriu în primul raport „Kroll-1” că ar fi „unul dintre beneficiari, dacă nu chiar singurul”, Ilan Shor, se află în libertate şi gestionează bani publici din fotoliul de primar de Orhei, chiar dacă a fost condamnat la 7 ani şi 6 luni de închisoare pentru o fraudă de vreo 5 miliarde de lei la „Banca de Economii”.



Nota de plată pentru o proastă şi coruptă guvernare



Astfel, până la convertirea garanţiilor în datorie de stat, din vânzarea activelor celor trei bănci devalizate, în perioada 15 octombrie 2015 - 4 octombrie 2016, au fost recuperate 780 milioane de lei. După 4 octombrie 2016 (după convertirea garanţiilor în datorie de stat) în bugetul de stat au ajuns, tot din vânzarea activelor celor trei bănci, 275 milioane lei.

A trecut un an de la transformarea garanţiilor Guvernului în datorie de stat. La începutul lunii octombrie, moldovenii au achitat primul cupon din datoria pusă de Guvern pe spatele lor - 50 de milioane de lei. Şi aşa vor plăti anual încă 24 de ani plus dobânda aferentă garanţiei bancare oferite de Guvern de 670 milioane de lei. Bunăoară, în 2018, vor răscumpăra următorul cupon de 210 milioane de lei plus dobânda la suma rămasă. Asta deşi anterior, şeful Legislativului, Andrian Candu, dădea asigurări că cetăţenii nu vor achita nici un ban din frauda bancară. Ar fi fost adevărat dacă cele 50 de milioane achitate anul acesta nu erau acumulate din impozite şi taxe de la cetăţeni, ci din recuperarea fraudei.

Momentan, cele trei bănci devalizate mai au active în valoare de cel mult 1 miliard de lei moldoveneşti. Acestea urmează a fi vândute, iar banii recuperaţi la buget. Procesul de recuperare a acestui miliard (din totalul de 13,3 miliarde, convertite în datorie de stat) ar putea dura ani de zile.





