Retinerea lui Dorin Chirtoaca a ajuns si in presa internationala. The Washington Post: "Primarul capitalei Republicii Moldova, retinut, declasand o lupta politica" - FOTO

The Washington Post: "Primarul capitalei Republicii Moldova, retinut, declasand o lupta politica"

"Primarul capitalei Republicii Moldova a fost pus sub arest la domiciliu vineri,26 mai, fiind suspectat de trafic de influenta intr-un dosar privind parcarile din oras. Acest lucru a dus la un conflict in interiorul tarii. In varsta de 38 de ani, primarul este, de asemenea, vice-presedinte al Partidului Liberal, iar partidul sau a declarat vineri seara ca se retrage din alianta de guvernare. Liderul partidului, Mihai Ghimpu a spus ca trei ministri si un prim-ministru adjunct va demisiona sambata. El a numit arestarea lui Chirtoaca o miscare politica.", scrie The Washington Post.



"Dorin Chirtoaca pledeaza pentru reunificarea Moldovei cu Romania si este impotriva "planurilor Guvernului de a schimba sistemul electora", scrie DailyMail.

Subiectul Dorin Chirtoaca a intrat si in vizorul presei din Ucraina.

"Consiliul Municipal are la dispozitie cinci zile pentru a numi un nou primar.", scrie 112.ua.

Dorin Chirtoaca isi va petrece urmatoarele 30 de zile in arest la domiciliu. Ieri, primarul a intrat in bloc prin partea laterala a cladirii, astfel presa si sustinatorii care se aflau la usa centrala nu au reusit sa-l vada.

Potrivit locatarilor acestui bloc, edilul avea o geanta in mana si era insotit de o persoana. Deocamdata nu se stie cine era acea persoana. Primarul capitalei este banuit de trafic de influenta, in dosarul parcarilor cu plata. Acesta i-ar fi dat indicatii viceprimarului Nistor Grozavu sa semneze contractul cu firma austro-ungara, fara avizul Consiliului Municipal Chisinau. Edilul, care a stat 16 ore in izolatorul CNA se declara nevinovat. Dupa decizie, Dorin Chirtoaca a fost escortat de ofiterii CNA spre iesire. Primarul nu a facut declaratii.