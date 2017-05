Retinerea primarului capitalei a ajuns si in presa internationala. The Washington Post: "A declansat o lupta politica in interiorul tarii" - VIDEO

The Washington Post scrie despre acuzatiile care i se aduc primarului in dosarul parcarilor cu plata din capitala, dar si despre faptul ca dupa arestul lui Dorin Chirtoaca, partidul din care face parte a anuntat ca paraseste coalitia de guvernare, care este la conducerea fostei republici sovietice. Publicatia The Intellligencer titreaza ca primarul capitalei Republicii Moldova a fost arestat declansand o lupta politica. Montreal Gazzette anunta si despre faptul ca Dorin Chirtoaca a fost plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile. Totodata publicatia scrie ca primarul pledeaza pentru reunificarea tarii cu Romania si ca recent ar fi adus critici impotriva planurilor guvernarii de a modifica sistemul electoral. Despre retinerea lui Dorin Chirtoaca, dar si a altor functionari de la primaria capitalei scrie si agentia americana The Associated Press. Si presa de peste Prut a scris zilele acestea despre descinderile ofiterilor de la CNA, dar si despre faptul ca primaria Chisinau a ramas fara conducere. Dupa 16 ore, cat s-a aflat in izolatorul CNA, primarul capitalei a fost plasat aseara in arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Aceasta masura a fost solicitata de catre procurori. Dorin Chirtoaca este banuit de trafic de influenta, in dosarul parcarilor cu plata. Acesta i-ar fi dat indicatii viceprimarului Nistor Grozavu sa semneze contractul cu firma austro-ungara, fara avizul Consiliului Municipal Chisinau. In schimbul semnarii contractului, Chirtoaca ar fi urmat sa primeasca 13 la suta din veniturile companiei. Avocata primarului spune ca acesta pledeza nevinovat.