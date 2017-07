Petrecere cu final "fulger". Patru indivizi, retinuti dupa ce s-au distrat in plina strada langa masina: "Frate care-i problema?" - VIDEO

Potrivit politiei, totul s-ar fi intamplat aseara in jurul orei 23:00 pe o strada din capitala. Inidivzii au fost surprinsi de oamenii legii in momentul in care consumau alcool langa un automobil de model “Audi”, parcat pe marginea carosabilului.

La cerintele politistilor de a prezenta si oferi explicatii acestia s-ar fi comportat neadecvat si au devenit agresivi.

Totodata indivizii au fost retinuti, iar oamenii legii spun ca doi dintre ei au fost judecati anterior pentru diferite infractiuni.

Suspectii urmeaza sa fie documentati si sanctionati pentru nerespectarea normelor de drept.