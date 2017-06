Un barbat din Soroca banuit ca ar falsifica mai multe documente, retinut. Ce au gasit procurorii la el acasa si ce risca acesta - FOTO

Potrivit politiei, in cadrul unei cauze penale pornite pe faptul confectionarii, detinerii si folosirii documentelor oficiale false, au fost identificate mai multe persoane, banuite de savarsirea infractiunilor. Astfel, in urma mai multor investigatii, barbatul de 28 de ani, unul dintre suspecti, a fost retinut in timp ce autoritatile au descins la domiciliu sau.

In urma perchezitiilor au fost ridicate mai multe obiecte, printre care un laptop, un telefonul mobil, dar si un usb pentru stocarea informatiei. Politistii sustin ca acestea pot servi drept probe pentru a demonstra vinovatia individului.

Totodata, oamenii legii au identificat mai multi suspecti in acest dosar.

Suspectul retinut risca de pana la 5 ani de inchsoare.