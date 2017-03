Retinut de politisti dupa ce ar fi furat telefoanele mobile a cel putin 4 copii. Barbatul statea la panda prin preajma institutiilor de invatamant - FOTO

Potrivit politiei, barbatul de 30 de ani este banuit ca ar fi furat telefoane mobile din buzunarele a cel putin patru minori.

Politistii au constatat ca, banuitul actiona in preajma institutiile de invatamant sau cand potentiala victima urca in transportul public. in cadrul audierilor acesta si-ar fi recunoscut vinovatia cu lux de amanunte.

Initial victimile erau urmarite in statii, dupa ce individul observa telefoanele in buzunare, iar cand urcau in transport le fura fara a fi observat. Tot acesta actiona si in centrele comerciale de agrement, atunci cand potentiala victima isi lasa pe masa telefonul fara supraveghere.

Potrivit lui, telefoanele sustrase ar fi fost vandute iar banii cheltuitii in scopuri personale. In acest context politistii urmeaza sa identifice cumparatorii si sa ridice telefoanele furate, pentru a fi returnate victimelor.

Banuitul este cercetat penal pentru furt si risca amenda in marime de la 13 000 lei la 27 000 lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de la 180 la 240 de ore sau inchisoare de pana la 4 ani.