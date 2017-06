Indivizii care au spart un bancomat de la Stauceni si au scos de acolo un milion de lei, retinuti in timp ce incercau sa perforeze un alt aparat din capitala: plecau cu banii in 40 de secunde - VIDEO

Membrii gruparii criminale specializata in spargeri de bancomate care anterior au luat un milion de lei dintr-un aparat din Stauceni, au fost retinuti in momentul in care se pregateau sa perforeze un alt bancomat din capitala. Acestia urmau sa sparga aparatul cu ajutorul unui polizor unghiular, iar mai tarziu sa scoata bani de acolo. Totul urma sa se intample in mai putin de 40 de secunde.