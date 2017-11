Adolescentul de 14 ani - principalul suspect in cazul omorului baietelului de 6 ani de la Telenesti - si tatal acestuia au fost eliberati. Vor fi cercetati in libertate

Potrivit sefului IP Telenesti, Alexei Vrajitoru, adolescentul de 14 ani a fost eliberat ieri, iar tatal acestuia a ramas in arest. Astazi, procurorii urmau sa ceara mandat de arest pe numele barbatului, insa judecatorul l-a eliberat si pe tatal adolescentului.

Procurorul de caz spune ca va ataca decizia.

Cei doi vor fi cercetati in stare de libertate, iar barbatul nu are voie sa paraseasca tara in urmatoarele 30 de zile.

Duminica, 19 noiembrie, minorul de 14 ani si tatal acestuia au fost retinuti pentru 72 de ore. Adolescentul urmeaza sa fie cercetat penal pentru omor din imprudenta, iar tatal acestuia este invinuit pentru pastrarea neglijenta a armei de foc.

Baietelul de 6 ani a disparut sambata dupa-amiaza, dupa ce a mers se joace cu prietenul sau de 14 ani. Acesta a fost cautat de rude o noaptea intrega. Abia ieri dimineata a fost gasit fara suflare de catre salvatori intr-o fantana, Miercuri baiatul urma sa implineasca 7 ani. Parintii victimei mai au un baiat de opt ani.