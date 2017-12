Revelion la gura sobei, cu vin fiert, bucate moldovenesti intr-o atmosfera rustica. Cum se odihnesc turistii care au ales sa sarbatoreasca trecerea dintre ani la pensiunile de la Orheiul Vechi - VIDEO

Prevazatori, turistii si-au rezervat din timp sejururile, iar gospodarii au inceput pregatirile: si-au umplut camarile cu bucate si fac ultimele pregairi pentru ca oaspetii, care vin sa nu mai plece, sau cel putin sa revina.

Olesea COJOCARI, ADMINISTRATOR AGROPENSIUNE, ORHEIUL VECHI: ”Aleg rusticul ca sa vina la noi. Aici de exemplu avem o lejanca, noi o incalzim, facem focul, ea se incalzeste si se mentine temeperatura toata noaptea.”

Aceasta pensiune din satul Butuceni, Orheiul Vechi are toate camerele ocupate cu turisti veniti din Polonia. Au ales sa intampane anul cainelui privind focul din vatra si savurand bucatele moldovenesti. In timp ce bucataresele framanta aluatul si pun carnea la cuptor pentru ca masa de Revelion sa fie plina, turistii merg in excursii.

“La cuptor le adaugam piper negru boabe oleaca, niste usturoi, mere taiate in doua. - Sunt rate de casa, nu din comert? - Numaidecat de casa, noi le crestem.”

Oaspetii vor dormi in casute traditionale si vor primi colindatori.

Tatiana PERJU, BUCATAREASA AGROPENSIUNE, ORHEIUL VECHI: “Facem colacei ca in ziua de anul nou vin haitorii si dam la baitei, le dam colacei si pe pun in plugusor.”

Pentru a intregi atmosfera rustica, in loc de dulciuri, turistii vor primi prune uscate umplute cu nuci.

Natalia BURDUJA, BUCATAREASA AGROPENSIUNE, ORHEIUL VECHI: “Ele se umple cu miez de nuca, adaugam miere de albini, punem vin alb la fiert si le dam in cuptor. Punem mere coapte impreuna cu prune si dam la oameni sa manance de sarbatori.”

Pe langa masa de revelion, pachetul include si acces la SPA si o excursie cu caruta trasa de cai prin sat. Potrivit Biroului National de Statistica, numarul turistilor care isi petrec vacantele sau weekendurile in agropensiunile de la noi s-a dublat in ultimii doi ani fata de media anuala din precedentii 10 ani. Surprinzator insa, aproape 90 la suta dintre cei care aleg sa se odihneasca la sate sunt moldoveni.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: “Daca 6-7 ani in urma pensiunile au fost create gandindu-se ca strainii vor fi cei care se vor odihni, pana la urma strategia corecta nu e 5-7 zile ca Moldova nu-si poate permite, dar microvacanta. Termenul mediu de sedere este de unul-2 zile.”

Olesea COJOCARI, ADMINISTRATOR AGROPENSIUNE, ORHEIUL VECHI: “Moldovenii se odihnesc mai mult in afara sarbatorilor. De sarbatori, prefera in familie sa stea.”

Problema este ca turismul rural este unul sezonier. Daca vara 40 la suta din camere sunt rezervate, iarna cifra scade de patru ori.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: “Gradul de incarcare a pensiunilor noastre in mediu este de 20 la suta, ceea ce e putin. Pentru comparatie in Romania, pensiunile au pana la 60 la suta.”

Potrivit statisticilor, moldovenii petrec in mediu o zi sau doua la pensiunile din tara.