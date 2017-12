In noaptea de revelion puneti-va neaparat paiete si culori aprinse. Asa va sfatuiesc designerii. Aseara au fost prezentate mai multe colectii ale brandurilor autohtone - VIDEO

Revelionul este tot mai aproape asa ca designerii autohtoni au venit cu sugestii cum sa straluciti in noaptea dintre ani. Paietele si culorile aprinse sunt in trend, in acest an. Aseara, au fost prezentate mai multe colectii ale brandurilor autohtone, iar zeci de femei si-au dat intalnire la eveniment, in speranta de a gasi ceva pe gustul lor. Vedeti un reportaj realizat impreuna cu reporterii de la emisiunea “ O seara perfecta”.